حملت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، اليوم

الأحد، حكومة الوفاق غير المعتمدة مسؤولية سلامة المتظاهرين، وطالبت الوفاق بالوقف

الفوري للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان؛ المتمثلة في الاعتقالات التعسفية والإخفاء

القسري للمتظاهرين السلميين، مناشدة بإطلاق سراحهم فورًا.

وأعلنت اللجنة، في بيان لها، أنها تتابع بقلق التقارير

الواردة من العاصمة طرابلس؛ التي تفيد باستمرار الملاحقات الأمنية للمتظاهرين

والاعتقالات التعسفية والعشوائية غير القانونيه بحقهم من قبل قوات الأمن التابعة

لحكومة الوفاق غير المعتمدة.

ودعت اللجنة لضرورة حماية المتظاهرين واحترام حق

التظاهر وحرية الرأي والتعبير.

The post الوطنية لحقوق الإنسان تطالب الوفاق بوقف الاعتقالات التعسفية والإخفاء القسري للمتظاهرين appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24