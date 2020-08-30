شكري يبحث مع وليامز مستجدات المشهد الليبي

بحث وزير الخارجية المصري،سامح شكري مع الممثلة الخاصة للأمين العام في ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز، آخر مُستجدات المشهد الليبي ورؤية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للتسوية السياسية في البلاد.

وصرح المُتحدث الخارجية المصرية، أحمد حافظ بأن اللقاء تناول التطورات الأخيرة التي تشهدها الساحة الليبية على الصعيدين الميداني والسياسي، وفرص التوصل لحل سياسي للأزمة.

وأكد وزير الخارجية المصري على دعم القاهرة لأي خطوات تدفع نحو التهدئة والتسوية السياسية في ليبيا بما يحقق الأمن والاستقرار للشعب الليبي، مشيرا في هذا السياق إلى ترحيب الرئيس السيسي بالبيانات الصادرة عن المجلس الرئاسي ومجلس النواب مؤخرا بشأن وقف إطلاق النار والعمليات العسكرية في كافة الأراضي الليبية.

واستعرض شكري ثوابت الموقف المصري الداعم للتوصل إلى حل سياسي يحفظ وحدة ليبيا وسلامتها الإقليمية، ويعمل على استعادة دور مؤسسات الدولة الوطنية بها، بالتوازي مع مواجهة الجماعات والتنظيمات الإرهابية والتدخلات الخارجية الهدامة الساعية إلى تأزيم الأوضاع في البلاد.

وأعرب شكري عن تقديره للجهود المبذولة في إطار المسار الاقتصادي الذي يستهدف التوصل إلى تفاهمات حقيقية بشأن مسألة إدارة الثروة وعدالة توزيعها بما يصون مقدرات الشعب الليبي وموارده.

من جانبها، أطلعت المُمثلة الأممية شكري على نتائج اتصالاتها مع الأطراف الليبية والإقليمية الفاعلة، مُعربة عن تقديرها للجهود المصرية الرامية إلى إنهاء الأزمة في ليبيا.