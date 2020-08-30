ليبيا الان

بلدية الجفرة تشكو “الغياب الطويل” لوقود الديزل

تم النشر منذُ 10 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تحاول لجنة أزمة الوقود بالجفرة بذل مساعيها بالتواصل مع مستودعات وشركات الوقود بالمنطقة الشرقية بغية توفير كميات وشحنات من وقود الديزل الذي لم يصل إلى بلدية الجفرة لقرابة الثلاث أشهر.

وشرع مكتب البحث الجنائي الجفرة والكائن بمدينة هون، الأحد، في استقبال طلبات التزود بوقود الديزل من المواطنين والتشاركيات والمؤسسات الخدمية والتطوعية والأهلية، لتكوين قاعدة بيانات متكاملة تشمل جميع مدن البلدية لتنظيم توزيع وقود الديزل حال توفره خلال الأيام القليلة القادمة.

ويُمثل هذا الإجراء “خطوة استباقية” لضمان عدم حدوث أي ازدحام وتمكين جميع المواطنين من الاستفادة من الشحنات القادمة بحسب مجهودات لجان الأزمة التي تحاول توفيره لجميع محطات بلدية الجفرة قريبا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك