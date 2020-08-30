بلدية الجفرة تشكو “الغياب الطويل” لوقود الديزل

تحاول لجنة أزمة الوقود بالجفرة بذل مساعيها بالتواصل مع مستودعات وشركات الوقود بالمنطقة الشرقية بغية توفير كميات وشحنات من وقود الديزل الذي لم يصل إلى بلدية الجفرة لقرابة الثلاث أشهر.

وشرع مكتب البحث الجنائي الجفرة والكائن بمدينة هون، الأحد، في استقبال طلبات التزود بوقود الديزل من المواطنين والتشاركيات والمؤسسات الخدمية والتطوعية والأهلية، لتكوين قاعدة بيانات متكاملة تشمل جميع مدن البلدية لتنظيم توزيع وقود الديزل حال توفره خلال الأيام القليلة القادمة.

ويُمثل هذا الإجراء “خطوة استباقية” لضمان عدم حدوث أي ازدحام وتمكين جميع المواطنين من الاستفادة من الشحنات القادمة بحسب مجهودات لجان الأزمة التي تحاول توفيره لجميع محطات بلدية الجفرة قريبا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية