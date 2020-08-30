المجلس المحلي تاورغاء يباشر أعماله من المدينة

باشر المجلس المحلي تاورغاء صباح الأحد، أعماله من داخل مقره المؤقت الجديد بمدينة تاورغاء.

ووفقا لما نشرته الصفحة الرسمية للمجلس بموقع “فيسبوك”، فإن خدمات المجلس باتت تقدم اليوم لكافة الأهالي بتاورغاء من داخل المدينة لحين الانتهاء من مرحلة الصيانة للمقر الرئيسي للمجلس.

وأظهرت صور نشرت بالصفحة، رئيس المجلس المحلي عبدالرحمن الشكشاك من داخل مقر المجلس المؤقت.

يشار إلى أن عدة مرافق عامة في تاورغاء تشهد أعمال صيانة، منها مركز الشرطة، ومركز الحجر الصحي، والمسجد، ومدرسة تاورغاء.

وأكد رئيس المجلس أن أعمال الصيانة مستمرة بمدينة تاورغاء، وسيتم توصيل التيار الكهربائي لكل المرافق.

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