كشف تقرير لصحيفة الغارديان البريطانية، الأحد، عن تفاقم

الصراع بين رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة فائز السراج ووزير

الداخلية المفوض بحكومته فتحي باشاغا، بسبب الاحتجاجات الشعبية المنددة بتردي

الأوضاع المعيشية والفساد .

وأوضح التقرير، أن الصراع بين السراج وباشاغا والذي اندلع

بسبب المظاهرات الشعبية يثير مخاوف بشأن مستقبل جهود الامم المتحدة لبناء السلام الهشة

فى ليبيا، خاصة بعد أن اتهم السراج باشاعا بأنه تصرف بشكل غير قانوني في دعمه للاحتجاجات

الشعبية المنددة بسوء المعيشه والفساد، مبينا أن هذه التطورات تدفع بليبيا بعيدًا عن

خطوة مخططة من قبل الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار و لاستئناف إنتاج النفط المتفق عليها

قبل أسبوعين.

وأشار التقرير إلى قيام السراج بإيقاف باشاغا من منصبه لحين

إجراء تحقيق يفترض أن يتم خلال 72 ساعة، فيما قال باشاغا إنه سيتعاون مع أي تحقيق يجريه

السراج بشأن دعم الاحتجاجات، مضيفًا أنه على استعداد حتى لاستجوابه عبر البث التلفزيوني

المباشر.

وأضاف التقرير أن باشاغا يحظى بتقدير في بعض العواصم الغربية

على الرغم من خلفيته الإخوانية، مشيرا إلى أن السراج يسعى لتعزيز سلطته ضد توغل

باشاغا فى الحكومة، من خلال تعيين قيادات جديدة لوزارة الدفاع، وإجراء تحقيقًا في الفساد

بوزارة الصحة على مدار العامين الماضيين.

وتابع: أن السراج ينظر الآن بوضوح إلى باشاغا على أنه تهديد

لسلطته، وأمامه خياريين، إما إقالته بشكل دائم أو كما تريد الولايات المتحدة، إعادته

واستئناف التعاون المضطرب بينهما .

كما اعتبر التقرير ما وصفه بـ” الاقتتال الداخلي فى

الوفاق” بأنه صفعة لتركيا، التي كانت تدعم الوفاق ماليا وعسكريا مقابل امتيازات

ليبية للتنقيب عن الغاز في البحر المتوسط ​​ومشاريع استثمارية.

وفى غضون ذلك، دعت المبعوثة

الأممية إلى ليبيا بالإنابة ، ستيفاني ويليامز، إلى الهدوء معربة عن قلقها إزاء تحول

الأحداث ، بما في ذلك تقارير عن العنف المفرط في قمع الاحتجاجات في طرابلس، وكانت

البعثة الأممية لدى ليبيا تسعى للتركيز على وقف إطلاق النار وإيجاد حل فعال منزوع السلاح

على طول خط وقف إطلاق النار الفعلي في سرت و الجفرة، وخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة

من ليبيا.

The post الغارديان : ” باشاغا ” يهدد وجود ” السراج ” في السلطة و الصراع بينهما صفعة لتركيا appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24