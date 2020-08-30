هيئة السلامة الوطنية تعلن تعقيم 13 مؤسسة تعليمية في بنغازي

قال مدير مكتب الإعلامي بوزارة التعليم وسام العشيبي، إن “قسم العلاقات العامة بمكتب النشاط المدرسي بنغازي، قام بالتعاون مع هيئة السلامة الوطنية فرع المنطقة الشرقية، بتعقيم 13 مؤسسة تعليمية مزمع أعدادها، لتكون مقر للجنة الامتحانات الشهادة الإعدادية.

وأضاف «العشيبي»، في تصريح خاص لوكالة الأنباء الليبية، أن “مرحلة التعقيم؛ تُعد المرحلة الأولى تليها المرحلة الثانية؛ المتمثلة في إقامة دورات للمشرفين الصحيين على مقر لجان الامتحانات، والتي تقدر بـ 68 مقرًا للجنة”، مؤكدًا على “استمرار حملة التعقيم المؤسسات التعليمية، طيلة فترة مباشرة الامتحانات”.

وكانت الغرفة المركزية بالخدمات الصحية بنغازي؛ قد عقدت في الأسبوع الماضي، اجتماعًا موسعًا مع مراقب الخدمات التعليمية، ومدير الخدمات الصحية بنغازي، لتباحث وتدارس آلية البدء في امتحانات الثانوية العامة والشهادة الإعدادية.

وتركز الاجتماع؛ على وضع خطة متكاملة لضمان سيّر الامتحانات بالشكل الوقائي المطلوب، بداية من أستلام الطلاب منذ أن يصل إلى المؤسسة التعليمية، واتخاذ الإجراءات الاحترازية معهم، ومن ثم متابعتهم إلى خروجهم من الامتحان، ومتابعة كيفية إزالة الكمامة والتعقيم والإجراءات التي تعتمد بهذا الخصوص، وتسليم الطالب لأهله بضمان عدم وصول الفيروس إليه أو نشره أو تفشيه بين الطلبة.