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“تعليم الوفاق” تنهي إجراءاتها لاستقبال طلبة الثانوية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكدت وزارة التعليم في حكومة الوفاق، استكمال جميع مراقبات التعليم بمختلف المناطق التابعة لها، استعداداتها لاستقبال طلبة الشهادة الثانوية تنفيذا لقرار العودة المدرسية المقرر ابتداء من يوم غد الإثنين.

وطالبت الوزارة مراقبي التعليم بضرورة عقد الاجتماعات المكثفة والبقاء على تواصل دائم مع مجالس البلديات ولجنة مكافحة فيروس كورونا ومؤسسات المجتمع المدني لضمان صحة وسلامة الطلبة وتنسيق الجهود للتعاون والمساهمة في إنجاح خطة الوزارة في استكمال العام الدراسي الحالي لطلبة الشهادة الثانوية.

وأكدت الوزارة أن كافة المدارس الثانوية المستهدفة بالعودة المدرسية استلمت مخصصاتها من المواد المتعلقة بالإجراءات الاحترازية، كما أنهت عمليات الصيانة والتهيئة المطلوبة لمرافق المدرسة وذلك من خلال الميزانيات التشغيلية التي صرفت لها في وقت سابق من أجل مساعدتها على استقبال طلابها في أفضل الظروف.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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