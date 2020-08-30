وليامز وشكري يؤكدان ضرورة تجنيب ليبيا “حربا جديدة”

بحثت الممثلة الخاصة للأمين العام في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، الأحد، مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، في القاهرة، “التطورات السياسية والأمنية المتسارعة في ليبيا”.

وقالت البعثة في بيان، إن وليامز “عبّرت عن امتنانها لترحيب الرئيس السيسي بدعوات وقف إطلاق النار من قبل رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج ورئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح”.

وأعربت وليامز عن أملها في أن “يساهم الترحيب المصري بإيجاد مناخ ملائم لإطلاق عملية سياسية بين الفرقاء الليبيين والتوصل لاتفاق دائم لوقف إطلاق النار”.

وأشار البيان إلى أن الطرفين أكدا على ضرورة استئناف عملية سياسية شاملة بأسرع ما يمكن تفادياً لاندلاع نزاع مسلح جديد في ليبيا.

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