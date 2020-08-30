ليبيا الان

وليامز وشكري يؤكدان ضرورة تجنيب ليبيا “حربا جديدة”

تم النشر منذُ 27 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بحثت الممثلة الخاصة للأمين العام في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، الأحد، مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، في القاهرة، “التطورات السياسية والأمنية المتسارعة في ليبيا”.

وقالت البعثة في بيان، إن وليامز “عبّرت عن امتنانها لترحيب الرئيس السيسي بدعوات وقف إطلاق النار من قبل رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج ورئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح”.

وأعربت وليامز عن أملها في أن “يساهم الترحيب المصري بإيجاد مناخ ملائم لإطلاق عملية سياسية بين الفرقاء الليبيين والتوصل لاتفاق دائم لوقف إطلاق النار”.

وأشار البيان إلى أن الطرفين أكدا على ضرورة استئناف عملية سياسية شاملة بأسرع ما يمكن تفادياً لاندلاع نزاع مسلح جديد في ليبيا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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