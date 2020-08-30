رئيس بلدية طبرق يعقد اجتماعا موسعا لبحث أزمة الغاز

غقد رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية، اجتماعا مع المهندس عبدالرحمن عبدالسلام عضو مجلس إدارة شركة البريقة والمهندس عيد حدوث مدير إدارة منطقة طبرق، ومحمد رحيل مدير المبيعات، وبحضور مندوبي عدد من الموزعين وبحضور أعضاء المجلس التسيير، ميمون عبدالرسول وعبدالكريم بوطابونة وهاشم أمصادف ومنصور امداوي.

وبحسب إيجاز صحفي للبلدية، تم خلال الاجتماع بحث مشكلة نقص الغاز بالمدينة ، وقد اوضحت شركة البريقة ان الانتاج يصل إلى أكثر من 60 الف إسطوانة اسبوعياً وان المشكلة ليست من طرف شركة البريقة ولكنها مشكلة توزيع.

وقد هدد بوالخطابية أصحاب مستودعات التوزيع بالإغلاق في حال ثبوت أي تلاعب في الأسعار او التوسيع، وأن البلدية ستكون طرف في إصدار تراخيص المزاولة وانها ستوقف الاصدار الى شهر يناير القادم حيث سيعاد النظر في محطات التوزيع التي يبلغ عددها 54 مستودع بين خاص ومحطة وقود وهذه المحطات تتوزع مابين كمبوت شرقاً إلى عين الغزالة غرباً إلى الجغبوب جنوبا،

وسوف تتواصل لجان المراقبة على التوزيع وسيتم إغلاق أي موزع مخالف وسوف تسحب رخصة المزاولة منه.