وليامز وشكري يبحثان تطورات الملف الليبي

التقت الممثلة الخاصة للأمين العام في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز اليوم في القاهرة مع وزير خارجية مصر سامح شكري اليوم لبحث التطورات السياسية والأمنية المتسارعة في ليبيا.

وقالت البعثة إن الطرفين أكدا “على ضرورة استئناف عملية سياسية شاملة في أسرع وقت تفادياً لاندلاع نزاع مسلح جديد في ليبيا”.

وعبرت وليامز عن ارتياحها لقرار “وقف إطلاق النار من قبل رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، آملة أن يساهم هذا الترحيب بإيجاد مناخ ملائم لاطلق عملية سياسية بين الفرقاء الليبيين والتوصل لاتفاق دائم لوقف إطلاق النار”.