“لفتة تآخٍ” تجمع الجالية الليبية مع تونسيين

نظم المجلس الأعلى لرجال الأعمال التونسي الليبي ملتقى في مدينة سكرة بالعاصمة التونسية تحت عنوان “فرحة أطفال ليبيا”، جمع الجالية الليبية المقيمة في تونس مع مواطنين تونسيين.

ويعتبر الملتقى بادرة تعكس ترحيب التونسيين بإقامة العائلات الليبية بينهم نظرا لقرب المسافة الجغرافية والمجتمعية بين البلدين.

وشهدت الاحتفالية حضورا واسعا للعائلات الليبية والتونسية وتضمنت فقرات مختلفة على غرار العروض الموسيقية والفنية، فضلا عن تنظيم مجموعة من الألعاب والمسابقات المخصصة للأطفال.

وخلال الحفل تم الاتفاق على تخصيص فضاء في مدينة سكرة لعرض مختلف المنتجات الليبية من مأكولات ولباس تقليدي وأشغال يدوية مساء كل يوم جمعة، إلى جانب تخصيص تخفيضات على الألعاب الموجودة في هذا الفضاء لكل الأطفال الليبيين.

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