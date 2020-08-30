الصغير: 100 ألف دينار شهريًا قيمة سكن باشاآغا في قرية النخيل و 6 مليون دولار لشركة دعاية وعلاقات

ليبيا – علّق سفير ليبيا السابق لدى السنغال وكيل وزارة الخارجية الأسبق السياسي حسن الصغير على عودة عضو مجلس النواب المقاطع عن مدينة مصراتة ووزير داخلية الوفاق الموقوف عن العمل فتحي باشاآغا إلى مطار معيتيقة قادماً من تركيا بشكل إستعراضي، وشعارات محاربة الفساد التي رفعها لحظة وصوله على المطار.

الصغير وصف في تدوينة على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” باشاآغا بـ”وزير الميليشيات والفساد ” ، مبيناً بأن الأخير قام بتأجير 9 فلل في مدينة النخيل بجنزور بقيمة 100 الف دينار شهرياً بالقرب من مقر البعثة الأممية.

وكشف الصغير على أن عضو مجلس النواب المقاطع عن مدينة مصراتة قد قام في وقت سابق بتوقيع عقد مع شركة علاقات عامة أجنبية للتسويق لشخصه بقيمة 6 ملايين دولار.

وبشأن الحماية الشخصية لباشاآغا وتجهيزاتها وآلياتها وسياراتها وشخوصها قال الصغير بأنها تكلف وزارة الداخلية ثلاثة و نصف مليون دولار.

وأشار وكيل وزارة الخارجية السابق في ختام حديثه بأن الطائرة التي استقلها بالامس للعودة هي طائرة تابعة للخطوط الليبية كانت مخصصة لمطار بنينا وتمت مصادرتها اثناء صيانتها في مطار مصراتة واصبح من وصفه بـ” الميليشياوي ” (باشاآغا) يستخدمها للرحلات الخارجية.

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