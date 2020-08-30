اللجنة الطبية بنغازي تكشف أعداد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا

كشفت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة جائحة كورونا بمركز بنغازي الطبي عن الوضع الوبائي للفيروس اليوم الأحد.

وقالت اللجنة فى إيجاز صحفى اليوم، استلم معمل مركز بنغازي الطبي 334 عينة، وكانت النتائج كالتالي، عدد ( 193 ) عينة سالبة، عدد ( 141 ) عينة موجبة.

( 80 ) عينة موجبة بنغازي، ( 9 ) عينة موجبة جالو، ( 7 ) عينة موجبة طبرق، ( 3 ) عينة موجبة تاكنس، ( 3 ) عينة موجبة المنصورة، ( 4 ) عينة موجبة القيقب، ( 6 ) عينة موجبة الابرق، ( 5 ) عينة موجبة الكفرة، ( 9 ) عينة موجبة المرج، ( 15 ) عينة موجبة اجدابيا