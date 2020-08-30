تسجيل 141 إصابة بفيروس كورونا في المنطقة الشرقية

أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية التابعة للحكومة الموقتة تسجيل 141 إصابة بفيروس كورونا المستجد اليوم الأحد.

وبحسب النشرة اليومية حول الوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد، من اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة جائحة كورونا، تسلم معمل COVID-19 مركز بنغازي الطبي اليوم 334 عينة، ظهر منها 193 عينة سالبة، فيما ظهرت 141 عينة موجبة.

تسجيل حالتي وفاة بفيروس كورونا في مستشفى الهواري ببنغازي

وشملت العينات الموجبة، 80 حالة في بنغازي وتسع حالات في جالو، وسبع حالات في طبرق، وثلاث عينات موجبة في تاكنس، وثلاث حالات إصابة في المنصورة.

كما شلمت الحالات الإيجابية أربع عينات في القيقب، وست حالات في الأبرق، وخمس حالات في الكفرة وتسع حالات في المرج، و15 في أجدابيا.

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