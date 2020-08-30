وليامز وشكري: يجب استئناف عملية سياسية عاجلة بليبيا تفادياً لنزاع جديد

أخبار ليبيا 24 – سياسة

أكد الممثلة الخاصة للأمين العام في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، ووزير خارجية مصر سامح شكري، على ضرورة استئناف عملية سياسية شاملة بأسرع وقت تفادياً لاندلاع نزاع مسلح جديد في ليبيا.

جاء ذلك خلال لقاء وليامز وسامح شكري اليوم في العاصمة القاهرة، لمناقشة لتطورات السياسية والأمنية المتسارعة في ليبيا، وفق ما نشرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وعبرت وليامز، عن امتنانها لترحيب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بدعوات وقف إطلاق النار من قبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فايز السراج ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح.

وأعربت ستيفاني وليامز، عن أملها في أن يساهم هذا الترحيب بإيجاد مناخ ملائم لاطلق عملية سياسية بين الفرقاء الليبيين والتوصل لاتفاق دائم لوقف إطلاق النار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24