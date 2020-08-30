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البعثة الأممية ناعية الشيخ الطيب الشريف: كان مرجعيتنا فى كل المحطات السياسية

تم النشر منذُ 14 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

تقدمت بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا بأحر التعازي لقبيلة العبيدات ولكل ليبيا بفقدان الشخصية المرموقة الشيخ الطيب الشريف العبيدي.

وقالت البعثة فى نعيها، نخص بالتعزية أفراد عائلته الكريمة كان الشيخ الطيب الشريف قامة سياسية واجتماعية فى ليبيا وشخصية فعالة كما أنه كان مرجعية للبعثة فى مختلف المحطات السياسية الهامة أخرها عضويته فى الحوار السياسي الذي تيسره البعثة، تغمد الله الفقيد بواسع الرحمة وألهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.

وتوفي اليوم الأحد الشيخ الطيب الشريف خير الله، شيخ قبيلة العبيدات بالمنطقة الشرقية فى ليبيا، ورئيس مجلس أعيان قبائل العبيدات.

وكان الشيخ الطيب ضمن مشائخ وأعيان القبائل الليبية الممثلة لأطياف الشعب الليبى بكافة ربوع البلاد، الذين التقوا الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الشهر الماضي.

وقال الراحل فى كلمته خلال لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسى، أن أمن ليبيا من أمن مصر، فهو أمن مشترك بين أسرة واحد يجمعها جوار وتاريخ وجغرافيا وصلة رحم وقربة.

وناشد الراحل، مصر وشعب مصر وجيش مصر بأن يهبوا لإنقاذ ليبيا وتنظيفها من المستعمرين الأتراك والمرتزقة، ممن يريد تفريق ليبيا، مضيفا: “نؤكد باسم قبائل ليبيا وعشائرها إننا لا نرى تدخل مصر لحماية ليبيا، لكن نرى فيه إيمان وثقة بدفاع أخ عن أخيه وجار عن جاره”.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • اللهم لاشماته بالموت ولكن هذا الشخص أضر بليبيا وبالليبيين وآخر أعماله ضد ليبيا واهلها هو توجهه الى مصر وطلبه من سيده السيسي التدخل العسكري لقمع حرية ليبيا وإعادتها الى الى حكم الفرد. هو الان عند ربه وهو احكم الحاكمين.

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