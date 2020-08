بلدية طبرق تهدد بإغلاق مستودعات الغاز إذا ثبت تلاعبها بالأسعار

هدد رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج

بوالخطابية، أصحاب مستودعات توزيع الغاز بالإغلاق في حال ثبوت أي تلاعب في الأسعار

أو التوزيع.

جاء ذلك في اجتماع عقده بوالخطابية، اليوم

الأحد، مع عضو مجلس إدارة شركة البريقة عبد الرحمن عبد السلام وآخرين لمناقشة

مشكلة نقص الغاز بالمدينة.

وأوضحت شركة البريقة أن مشكلة الغاز في بلدية

طبرق ليست من طرف الشركة ولكنها مشكلة توزيع، مضيفة أن الإنتاج من الغاز يصل إلى

أكثر من 60 ألف أسطوانة أسبوعياً.

وأفاد بوالخطابية أن البلدية ستكون طرفا في

إصدار تراخيص المزاولة، موضحا أنها ستوقف الإصدار إلى يناير المقبل؛ حيث سيعاد

النظر في محطات التوزيع.

وأعلن بوالخطابية، تواصل لجان المراقبة على

التوزيع، مضيفا أنه سيتم إغلاق أي موزع مخالف، وسحب رخصة المزاولة منه.

