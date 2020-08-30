مشروع مشترك بين الواحة للنفط والخليج العربي لتوفير طاقة كهربائية بـ 5 ميجا وات

أعلنت شركة الواحة للنفط، مشروع مشترك مع شركة الخليج العربي للنفط، ضمن المشاريع الاستراتيجية والتعاون ودعم شركة الواحة للنفط للشركات التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط ليبيا والسعي المستمر لوضع حلول لمشاكل الطاقة الكهربائية مما يعزز العمليات المختلفه .

وقالت الشركة فى إيجاز صحفى اليوم الأحد، المشروع (H-22) والخاص بتزويد حقل البيضاء النفطي الواقع بحوض سرت بالامتياز (47) والتابع لشركة الخليج العربي للنفط بالكهرباء من شبكةشركة الواحة (138) كيلو فولت، و يأتي هذا المشروع في إطار التعاون بين الشركات التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط.

وتابعت الشركة، تم اقتراح هذا المشروع سنة (2001م)، وتم إعادة تفعيله سنة 2012، و- سيوفر هذا المشروع طاقة كهربائية لحقل البيضاء النفطي بقدرة (5) ميجا وات.

و ينفذ المشروع شركة أنيرجوانفست البوسنية العملاقة والمتخصصة في قطاع التوليد والنقل الكهربائي والتي تعتبر من كبريات الشركات العالمية في هذا المجال، وقد بدأ المشروع في مرحلة التنفيذ في الربع الأخير من سنة (2018م)، وهو حاليا في مرحلة متقدمة من الإنجاز، ومن المتوقع الانتهاء منه هذا العام (2020)

وتابعت، يعتبر هذا المشروع من المشاريع الكهربائية المهمة لشركة الخليج العربي للنفط بموقع حقل البيضاء كونه سيوفر مصدرا للطاقة الكهربائية البديلة في حال القيام بأعمال الصيانة المخصصة لمحطة توليد الطاقة بالحقل.