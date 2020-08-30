«صوان»: «حفتر» لا يزال يصر على إفشال الاستقرار وزرع «الفوضى»

زعم محمد صوان رئيس حزب البناء والتنمية، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين المدرجة على قائمة الإرهاب في ليبيا، أنه حزبه يرفض “الفوضى” ويسعى مع كل الوطنيين من أجل “إنهاء الفوضى وإحلال الاستقرار”، مدعيًا أن “حفتر لا يزال يصر على إفشال الاستقرار وزرع الفوضى”، بحسب قوله.

وواصل «صوان» مزاعمه في مداخلة هاتفية، بقناة «ليبيا بانوراما»، الذراع الإعلامية لحزب العدالة والبناء التابع لتنظيم الإخوان المسلمين في ليبيا، قائلًا: “ما حصل من مظاهرات الأيام الماضية بالعاصمة طرابلس هو نقطة إيجابية لصالح الحكومة والمجلس الرئاسي حتى وإن كان نقدا لهم”، مردفًا أن “التظاهر السلمي حق مشروع وهو مكسب يجب التمسك به والمحافظة عليه”، على حد زعمه.

وتابع؛ “انتهاء فترة العدوان والحرب تبعها نوع من الاستقرار النسبي ومن الطبيعي أن يلتفت المواطنين إلى مشاكلهم اليومية المتمثلة في الكهرباء والصحة وغيرها”، مستطردًا أن “الوقت حان إلى الوقوف ومحاسبة كافة المسؤولين على الفساد الحاصل والميزانيات الكبيرة التي تصرف”، بحسب ادعائه.

وختم «صوان» زاعمًا أن حزبه “لم يدخر جهدا في تقديم خبراته لبناء مؤسسات الدولة ولكن لم تكن هناك إرادة لبنائها، على حد قوله.