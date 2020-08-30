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«صوان»: «حفتر» لا يزال يصر على إفشال الاستقرار وزرع «الفوضى»

تم النشر منذُ 22 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

زعم محمد صوان رئيس حزب البناء والتنمية، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين المدرجة على قائمة الإرهاب في ليبيا، أنه حزبه يرفض “الفوضى” ويسعى مع كل الوطنيين من أجل “إنهاء الفوضى وإحلال الاستقرار”، مدعيًا أن “حفتر لا يزال يصر على إفشال الاستقرار وزرع الفوضى”، بحسب قوله.

وواصل «صوان» مزاعمه في مداخلة هاتفية، بقناة «ليبيا بانوراما»، الذراع الإعلامية لحزب العدالة والبناء التابع لتنظيم الإخوان المسلمين في ليبيا، قائلًا: “ما حصل من مظاهرات الأيام الماضية بالعاصمة طرابلس هو نقطة إيجابية لصالح الحكومة والمجلس الرئاسي حتى وإن كان نقدا لهم”، مردفًا أن “التظاهر السلمي حق مشروع وهو مكسب يجب التمسك به والمحافظة عليه”، على حد زعمه. 

وتابع؛ “انتهاء فترة العدوان والحرب تبعها نوع من الاستقرار النسبي ومن الطبيعي أن يلتفت المواطنين إلى مشاكلهم اليومية المتمثلة في الكهرباء والصحة وغيرها”، مستطردًا أن “الوقت حان إلى الوقوف ومحاسبة كافة المسؤولين على الفساد الحاصل والميزانيات الكبيرة التي تصرف”، بحسب ادعائه.

وختم «صوان» زاعمًا أن حزبه “لم يدخر جهدا في تقديم خبراته لبناء مؤسسات الدولة ولكن لم تكن هناك إرادة لبنائها، على حد قوله.

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الفوضى حفتر صوان

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • اخوانى عبيط ومتخلف عقليا يتنفس الكذب ويقلب الحقائق فكيف يامهبول يتظاهر الناس فى طرابلس ضد المرتزقة الذين يقبضون بالدولارات ليحموا الفاسدين وتقول ان المظاهرات فى صالح الفاسدين الا اذا كنت مختل عقليا ومهما فعل الخوان ايها البغل فان مكانهم النهائى السجون والمتغطى باردوغان عريان وهو اول من سيبيع الخوان لمن يدفع الثمن كما فعل فى حلب وادلب فهو لا عهد له ولا امان مثل الاخوان والمضحك ان القائم بمنصب مرشد عام الاخوان محمود عزت تركه الامن المصرى مدة طويلة دون ان يقبض عليه لانه كان يبلغ عن الاخوان فى التنظيم المسلح ليتخلص من منافسيه وبعد ان اتم خيانته لزملائه قبضوا عليه واردوغان نفسه سلم احد شباب الاخوان لمصر ولو عرضت عليه مصر تسليم كل الاخوان عنده مقابل ترسيم الحدود البحرية مع مصر فسيكون اول من يبيعهم بسهولة !!!

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  • ياصوان ياحيوان نحى سروالك واذهب الى هناك عند الاتراك لكى تتناك وامك واختك وزوجتك وراك فانت ميبون وزامل وديوث ياحقير

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  • مهما فعل الخوان شر خلق الله حثالة المجتمع فالمشير خليفة حفتر هو رئيس الجمهورية العربية الليبية عبر صندوق الانتخابات فاى احتلال الى زوال فى النهاية عندمل تنشط المقاومة المسلحة ويدفع الثمن فاسرائيل لم تتحمل تكلفة احتلال غزة وجنوب لبنان وكذلك تركيا بعد ان خاب املها فى الحصول على النفط فى شرق ليبيا وشرق المتوسط ودور اردوغان هو كلب صيد لترامب بعد ان يصطاد الفريسة يستولى عليها منه كما فعل فى نفط دير الزور فامريكا لو وجدت منطقة بها نفط او غاز متنازع عليها ستتدخل للسيطرة عليها بالقوة لهذا لا تتدخل فى اى صراع مباشرة وتنتظر وهى مستعدة بدليل انضمامها لمنظمة غاز المتوسط بصفة مراقب !!!

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  • انظر الى البغل السمين ينطبق عليه الحديث الشريف :-
    روى البخاري (2457) ومسلم (4603) عن عِمْرَانَ بْن حُصَيْنٍ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (إِنَّ خَيْرَكُمْ قَرْنِي ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ . قَالَ عِمْرَانُ : فَلَا أَدْرِي أَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ قَرْنِهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً . ثُمَّ يَكُونُ بَعْدَهُمْ قَوْمٌ يَشْهَدُونَ وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ ، وَيَخُونُونَ وَلَا يُؤْتَمَنُونَ ، وَيَنْذِرُونَ وَلَا يُوفُونَ ، وَيَظْهَرُ فِيهِمْ السِّمَنُ) .
    قال النووي رحمه الله :
    ” قال جمهور العلماء في مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ : الْمُرَادُ بِالسِّمَنِ هُنَا كَثْرَةُ اللحم، ومعناه أنه يكثر ذلك فيهم، قَالُوا: وَالْمَذْمُومُ مِنْهُ مَنْ يَسْتَكْسِبُهُ، وَأَمَّا مَنْ هُوَ فِيهِ خِلْقَةً فَلَا يَدْخُلُ فِي هَذَا، وَالْمُتَكَسِّبُ لَهُ هُوَ الْمُتَوَسِّعُ فِي الْمَأْكُولِ وَالْمَشْرُوبِ زَائِدًا عَلَى الْمُعْتَادِ ” انتهى .
    وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله :
    ” (وَيَظْهَرُ فِيهِمُ السِّمَنُ) : أَيْ يُحِبُّونَ التَّوَسُّعَ فِي الْمَآكِلِ وَالْمَشَارِبِ، وَهِيَ أَسْبَابُ السِّمَنِ ” انتهى .
    وقال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله :
    “قوله : (ويظهر فيهم السمن) . “السمن” : كثرة الشحم واللحم ، وهذا الحديث مشكل ، لأن ظهور السمن ليس باختيار الإنسان ، فكيف يكون صفة ذم ؟!
    قال أهل العلم : المراد أن هؤلاء يعتنون بأسباب السمن من المطاعم والمشارب والترف ، فيكون همهم إصلاح أبدانهم وتسمينها .
    أما السمن الذي لا اختيار للإنسان فيه ، فلا يذم عليه ، كما لا يذم الإنسان على كونه طويلاً أو قصيراً أو أسود أو أبيض ، لكن يذم على شيء يكون هو السبب فيه” انتهى من “القول المفيد شرح كتاب التوحيد” (2/350) .
    ويدل لهذا المعنى أن الحديث ورد في سنن الترمذي (2147) بلفظ : (ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِهِمْ قَوْمٌ يَتَسَمَّنُونَ وَيُحِبُّونَ السِّمَنَ) وصححه الألباني في صحيح الترمذي .

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