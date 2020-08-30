الثني يبحث استعدادات قطاع التعليم العالي لاستئناف الدراسة 

أخبار ليبيا 24
بحث رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله الثني اليوم الأحد في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي الاستعدادات الجارية لاستئناف الدراسة بمؤسسات التعليم العالي المختلفة.
وناقش الثني خلال اجتماع عقده مع وكيل وزارة التعليم لشؤون التعليم العالي الدكتورة فاطمة غالي خطة القطاع في حال البدء في الدراسة والإجراءات المتخذة بالخصوص تفاديا لوقوع أية إصابات بين الطلاب بسسب جائحة كورونا.
واطلع رئيس الحكومة على كافة الاحتياجات اللازمة لسير العملية التعليمية، مؤكدا العمل على توفيرها.
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