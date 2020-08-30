«الوطني لمكافحة الأمراض»: إجراءات الحظر لم تعد تجدي نفعا والمواطن لم يعد ملتزما بها

قال مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين النجار، إن “إجراءات القفل والحظر لم تعد تجدي نفعا والمواطن لم يعد ملتزما بها، وأن الوباء بات جزءا من العالم حتى هذه اللحظة”.

وأضاف «النجار»، في تصريح تلفزيونية، أن “الحاجة للتوعية مهمة حتى يتم الالتزام بالضوابط الصحية، وعلى المواطنين الالتزام بالكمامات واتخاذ الإجراءات الاحترازية”.

وتابع؛ أن “الزيادة الملحوظة في عدد الحالات جاءت نتيجة عدم وجود إجراءات فعالة على الأرض فيما يخص الإجراءات الوقائية والاحترازية وتوعية المواطن”، مضيفًا أن “تفاقم الوضع وزيادة اتساع رقعة انتشار فيروس كورونا في طرابلس ومصراتة وزليتن وبعض مدن الجنوب تحول إلى نمط الانتشار المجتمعي”.

جدير بالذكر أن عدد الإصابات بفيروس كورونا، الأحد، وصل 13,423 حالة، وحالات الشفاء 1,410 والوفيات 232 حالة بعد تسجيل 465 حالة موجبة موزعة على 27 مدينة ليبية.