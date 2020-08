الأمم المتحدة تدعو الدول الأوروبية لحماية اللاجئين الفارين من ليبيا

دعت الأمم المتحدة، الدول الأوروبية إلى إنقاذ

وحماية اللاجئين الفارين من ليبيا، ومراجعة نهجها في هذه القضية.

وأعلن ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين

العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون

الإنسانية، دعا الدول الأوروبية، إلى مراجعة نهجها في عمليات البحث والإنقاذ

بالمتوسط، لا سيما بعد اعتراض أكثر من 6700 مهاجر ولاجئ حاولوا الفرار من ليبيا

هذا العام.

وأوضح دوجاريك أن المهاجرين واللاجئين يعرضون

حياتهم لخطر كبير في محاولاتهم لعبور المتوسط، مؤكدا أن نحو 45 مهاجرا ولاجئا لقوا

مصرعهم إثر غرق قاربهم قبالة السواحل الليبية الأسبوع الماضي.

وكانت قد أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون

اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة، الإثنين الماضي، مصرع ما لا يقل عن 45 مهاجرا

ولاجئا، في حادث غرق سفينة قبالة السواحل الليبية.

وعلى صعيد آخر، حذر المتحدث الأممي من تصاعد

أعداد الإصابات بفيروس كورونا في ليبيا، لاسيما في ظل قلة الفحوصات وصعوبة تقديم

العلاج للمصابين، وتدني مستوى المرافق الصحية في البلاد.

