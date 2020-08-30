رئيس مجلس النواب يناقش مع تجمع مستقلون مبادرة السلام التي أطلقها فخامته

القبة 30 أغسطس 2020 (وال) – التقى فخامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح أعضاء تجمع مستقلون، حيث تم مناقشة مبادرة السلام التي أطلقها فخامته.

حضر اللقاء عن تجمع مستقلون الاستاذ احمد الفضلي الاستاذ صلاح عياد العبار الاستاذ زيد الرقاص الاستاذ الصالحين العرفي حيث أكد أعضاء التجمع على أن دعم مبادرات السلام والحوار من المبادئ الأساسية للتجمع.

كما أكد الحاضرون على دعم جهود فخامة رئيس مجلس النواب لتحقيق الآمن والاستقرار في البلاد. يشار إلى أن هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة اللقاءات التي يعقدها فخامة رئيس مجلس النواب مع النخب والمثقفين ومؤسسات المجتمع المدني لإيضاح اخر مستجدات الازمة في ليبيا . (وال – القبة)

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