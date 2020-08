أعلنت مصادر صحفية، الأحد، وقوع اشتباكات ودوي

أصوات إطلاق نار بمنطقة باب بن غشير وسط العاصمة طرابلس.

The post عاجل// اشتباكات بالأسلحة في منطقة باب بن غشير بطرابلس appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24