وزارة المالية والتخطيط بالحكومة الليبية تعلن تسليم الميزانية للقطاعات والهيئات العامة

أعلنت وزارة المالية بالحكومة المالية تسليم تقديرات الموزانة العامة للعام للعام المالي 2021 لإدارة الميزانية بوزارة المالية والتخطيط على أن يكون أخر موعد للتسليم الخميس 8 سبتمبر.

وقالت الوزارة فى بيان لها:” السادة المراقبون الماليون العاملون بالوزارات والهيئات العامة الممولة من الخزانة العامة، نحيطكم علما بأن تقديرات الموازنة العامة للعام المالي 2021 الخاصة بقطاعاتكم قد تقرر تسليمها إلى إدارة الميزانية بوزارة المالية والتخطيط بواقع ميزانية لديون الوزارة أو الهيئة، وميزانية أخرى مجمعة للجهات التابعة لها لها بالمناطق على سبيل المثال قطاعات التعليم، مكاتب الخدمات الصحية مديريات الأمن المصالح التابعة للهيئات، على أن يكون أخر موعد للتسليم نهاية دوام يوم الخميس 8 سبتمبر المقبل”.