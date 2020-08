قال مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر

الدين النجار، إن “إجراءات الحظر لم تعد تجدي نفعا، مضيفا أن المواطن لم يعد

ملتزما بها“.

وأوضح النجار، في مقابلة صحفية، أن الزيادة

الملحوظة في عدد الإصابات بفيروس كورونا جاءت نتيجة عدم وجود إجراءات فعالة على

الأرض فيما يخص الإجراءات الوقائية والاحترازية وتوعية المواطن.

وأضاف النجار، أن الحاجة للتوعية مهمة حتى يتم

الالتزام بالضوابط الصحية، موضحا أنه يتوجب على المواطنين الالتزام بالكمامات

واتخاذ الإجراءات الاحترازية.

وأفاد النجار أن تفاقم الوضع وزيادة اتساع رقعة

انتشار فيروس كورونا في طرابلس ومصراتة وزليتن وبعض مدن الجنوب تحول إلى نمط

الانتشار المجتمعي.

جدير بالذكر أن عدد الإصابات بفيروس كورونا،

الأحد، وصل 13,423 حالة، وحالات الشفاء 1,410 والوفيات 232 حالة بعد تسجيل 465

حالة موجبة موزعة على 27 مدينة ليبية.

The post النجار: الحظر لم يعد يجدي نفعا.. والمواطن لا يلتزم بإجراءات الوقاية appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24