ويليامز : العودة المبكرة للمسار السياسي الطريق الأمثل لحل الأزمة في ليبيا

رحبت المبعوثة الأممية لدى ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز،

أمس الأحد، بالجهود المصرية للتوصل إلى حل نهائي للأزمة الليبية .

وأكدت ويليامز، خلال حلقة نقاشية عقدت بالمركز المصري للفكر

والدراسات الاستراتيجية، على ضرورة العودة المبكرة إلى المسار السياسي الذى يعد الطريق

الأمثل من أجل التوصل إلى حلول شاملة ونهائية للأزمة في ليبيا، مشيدة بدور مصر في التعاطي

مع مخرجات مؤتمر برلين والتواصل مع جميع الفرقاء الليبيين.

وكانت وليامز قد وصلت إلى

القاهرة مساء السبت، لعقد سلسلة من الاجتماعات في زيارة تستغرق ثلاثة أيام.

