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اليوم .. بدء عودة الدراسة لطلبة الشهادة الثانوية

تم النشر منذُ 26 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أعلنت وزارة التعليم بحكومة الوفاق غير المعتمدة، أمس
الأحد، انهاء كافة الاستعدادات لاستقبال طلبة الشهادة الثانوية تنفيذاَ لقرار العودة
المدرسية المقرر ابتداءَ من اليوم الموافق 31 أغسطس .  

وطالبت الوزارة، فى منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع
التواصل الاجتماعي ” فيسبوك”، مراقبي التعليم بضرورة عقد الاجتماعات المكثفة
والبقاء على تواصل دائم مع مجالس البلديات ولجنة مكافحة فيروس كورونا من أجل ضمان استكمال
العام الدراسي الحالي لطلبة الشهادة الثانوية .

يشار إلى أن كافة المدارس
الثانوية المستهدفة بالعودة المدرسية استلمت مخصصاتها من المواد المتعلقة بالاجراءات
الاحترازية .

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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