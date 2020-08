اليوم .. بدء عودة الدراسة لطلبة الشهادة الثانوية

أعلنت وزارة التعليم بحكومة الوفاق غير المعتمدة، أمس

الأحد، انهاء كافة الاستعدادات لاستقبال طلبة الشهادة الثانوية تنفيذاَ لقرار العودة

المدرسية المقرر ابتداءَ من اليوم الموافق 31 أغسطس .

وطالبت الوزارة، فى منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع

التواصل الاجتماعي ” فيسبوك”، مراقبي التعليم بضرورة عقد الاجتماعات المكثفة

والبقاء على تواصل دائم مع مجالس البلديات ولجنة مكافحة فيروس كورونا من أجل ضمان استكمال

العام الدراسي الحالي لطلبة الشهادة الثانوية .

يشار إلى أن كافة المدارس

الثانوية المستهدفة بالعودة المدرسية استلمت مخصصاتها من المواد المتعلقة بالاجراءات

الاحترازية .

