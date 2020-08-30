تسييري طبرق يهدد بإغلاق محطات توزيع أسطوانات الغاز للمخالفة

أخبار ليبيا 24-خاص

هدد رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية موزعي الغاز المخالفين بالإغلاق بسبب وجود أزمة في إسطوانات غاز الطهي في طبرق.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الأحد مع عضو لجنة الإدارة لشركة البريقة عبدالرحمن عبدالسلام وعدد من أصحاب موزعي الغاز الخاصة.

وأكد بوالخطابية على ضرورة تقليص عدد الموزعين ابتدأ من يناير القادم وأن تكون بلدية طبرق طرفاً في إجراءات فتح أي موزع في المستقبل وطرفاً في إغلاق أي موزع مخالف.

وشدد بوالخطابية على الموزعين إتباع البيع بالطرق القانونية، مشيرًا إلى أنه ستكون هناك لجان لمراقبة الموزعين الواقعين في نطاق البلدية من كمبوت شرقاً إلى عين الغزالة غرباً وجنوباً إلى الجغبوب وعددها 54 موزعا ومحطة وقود.

وناقش بوالخطابية أزمة الغاز الحالية وحمّلها على موزعي الغاز بعدم تقيدهم بالتوزيع الصحيح من خلال المخالفة في الأسعار أو بالتعامل مع السوق السوداء من خلال السماسرة.

بدورها أكدت شركة البريقة أن إنتاجها يتعدى 60 ألف اسطوانة إسبوعياً، وإنها تقدم خدماتها اليومية للمواطنين من خلال توفير الغاز والوقود في كل الأوقات، كما أكدت أنها ليست مسؤولة عن الأزمة الحالية.

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