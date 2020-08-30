«اليونان» ترد على تهديدات أنقرة: سيادتنا لا تخضع لـ «الفيتو التركي»

ردت وزارة الخارجية اليونانية على هجوم نائب الرئيس التركي فؤاد أقطاي على أثينا، واتهامها بإشعال الحرب في حوض المتوسط، بعد إعلان رغبتها زيادة مياهها الإقليمية إلى 12 ميلاً، وقالت “نذكر تركيا بأن ممارسة اليونان لسيادتها لا تخضع لأي نوع من الفيتو التركي”.

وأضافت الخارجية اليونانية في بيانها الصادر، السبت، أن “تصور تركيا بأنها قادرة على تهديد جيرانها باستخدام القوة؛ يتعارض مع الثقافة السياسية والمبادئ الأساسية للقانون الدولي، خصوصًا وأن دول الجوار تمارس حقوقها المشروعة”.

ودعت خارجية أثينا، تركيا، إلى “فهم القانون الدولي والقيم التي يقوم عليها النظام الدولي”، مؤكدة أنها “ملزمة لجميع دول العالم، ولا يمكن تطبيقها بشكل انتقائي، وأنه من مسؤولية المجتمع الدولي الدفاع عنها، حيث إن انتهاكها يمثل مخاطر جسيمة”.

وأكدت اليونان على أن “تركيا ملزمة بالمادة 2 (4) من ميثاق الأمم المتحدة، وإذا اعتقدت خلاف ذلك، فعليها أن تعلن بوضوح”.