الصالون الاقتصادي يطالب بتطوير عمل المصارف

نشر أعضاء الصالون الاقتصادي الليبي، توصياتهم بشأن القطاع المصرفي الليبي وفقا للسياسات الحالية تحت عنوان “المشاكل وآفاق الإصلاح”.

ووردت التوصيات في تقرير مطول أعدّه أعضاء الصالون المشكّل من مصرفيين و اقتصاديين ورجال أعمال وخبراء، أبرزها ضرورة توحيد مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، مع التشديد على تحسين سياسة النقد الأجنبي مطالبين بأهمية التحول إلى نظام مصرفي أكثر مرونة.

وتضمنت التوصيات، تعزيز دور المصارف في تمويل الأنشطة الاقتصاية.

وشدد أعضاء الصالون، في توصياتهم، على ضرورة إنهاء التمايز في سعر صرف النقد الأجنبي مطالين في الوقت ذاته بأنها أزمة مقاصة الصكوك إلى جانب التطوير المستمر للصيرفة الالكترونية.

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