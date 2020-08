بعد إقالة باشاغا.. ” مازن” يقر بانتشار الفساد داخل الوزارة

أقر وكيل وزارة الداخلية والمكلف بتسيير مهام الوزارة بحكومة

الوفاق غير المعتمدة خالد مازن، أمس الأحد، بانتشار الفساد المالي والإداري بالوزارة

.

وأوضح مازن، خلال افتتاحه فعالية ورشة العمل بعنوان ”

واقع وتحديات وأفاق التطوير الإداری بوزارة الداخلية في ظل التحديات الراهنة، أن المحاصصات

والولاءات اثقلت كاهل الدولة بكم هائل من التشوهات التنظيمية والإدارية ما انعكس سلبا

على مستوى الأداء ومخرجات مؤسسات الدولة بشكل عام، مضيفا أن هناك تشوهات هيكلية وتنظيمية

تستوجب التدخل والمعالجة .

وأكد مازن أن اعتماد برنامج

التطوير الإداري ليس فقط بهدف الحد من ظواهر الفساد الإداري والمالي، و إنما يهدف أيضا

إلى مواكبة المستجدات العلمية المعتمدة في علوم الإدارة الشرطية .

