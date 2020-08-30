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بعد إقالة باشاغا.. ” مازن” يقر بانتشار الفساد داخل الوزارة

تم النشر منذُ 31 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أقر وكيل وزارة الداخلية والمكلف بتسيير مهام الوزارة بحكومة
الوفاق غير المعتمدة خالد مازن، أمس الأحد، بانتشار الفساد المالي والإداري بالوزارة
.

وأوضح مازن، خلال افتتاحه فعالية ورشة العمل بعنوان ”
واقع وتحديات وأفاق التطوير الإداری بوزارة الداخلية في ظل التحديات الراهنة، أن المحاصصات
والولاءات اثقلت كاهل الدولة بكم هائل من التشوهات التنظيمية والإدارية ما انعكس سلبا
على مستوى الأداء ومخرجات مؤسسات الدولة بشكل عام، مضيفا أن هناك تشوهات هيكلية وتنظيمية
تستوجب التدخل والمعالجة .

وأكد مازن أن اعتماد برنامج
التطوير الإداري ليس فقط بهدف الحد من ظواهر الفساد الإداري والمالي، و إنما يهدف أيضا
إلى مواكبة المستجدات العلمية المعتمدة في علوم الإدارة الشرطية .

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تعليق

  • هذا مازن باين عليه مش ليبي فلسطيني والا سوري – ويتدخل في شءون للامن الليبي – وهذا دليل على ان هناك جاليات عربية لاجءة لليبيا تحاول ان تستفيد من الدولة الليبية لمصالح احزاب ومنظمات خارحية او خلايا ناءمةً تنخر في موسسات الدولة فعلى الأجهزة الرقابية التحقق من الادارات او الجنسيات الاخرى الاي تعمل قي ليبيا من مكاتب استيراد وتصدير الى مطابع الى مكاتب انترنت الى وظاءف داخل الموسسات بالكامل –
    لماذا اذا الليبي لا بستطيع ان يعمل في مؤسسة فلسطينية او جزاءرية او تونسية او مصرية او سعودية او غيره من الدول العربية المتخاذلة ..؟!!! لانهم ببساطة لا يحبون الاشتراكية ويضنون انها شيوعية وليستامتفاء ذاتي – ولا يوجد شيء اسمه الوحدة العربية بعد موت الزعيم جمال عبد الناصر وصدام حسين والشهيد معمر القذافي . لانهم زعماء صادقين ووطنيين ولن يتكرروا .

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