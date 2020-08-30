فرض حظر التجوال وإغلاق المحلات التجارية بالبيضاء بسبب «كورونا»

أصدر مدير أمن البيضاء ورئيس الغرفة الرئيسية لمكافحة وباء الكورونا، خالد البسطة، قرارًا “بفرض حظر التجوال وإقفال جميع المحلات التجارية ومحلات مواد البناء والملابس والورش الصناعية وقاعات الحلاقة والمقاهي داخل المدينة وضواحيها”.

واستثنى القرار، “محلات المواد الغذائية واللحوم والخضروات والمخابز، التي ستباشر بالفتح من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثالثة عصرا، على أن يتم العمل بهذا القرار ابتداء من يوم الثلاثاء المقبل، مطالبة المواطنين بالتعاون والالتزام بالحظر؛ للحد من انتشار فيروس كورونا”.

جدير بالذكر أن ليبيا سجلت 12,958 حالة إصابة بفيروس كورونا، فيما بلغت حالات الشفاء 1,333، وبلغت الوفيات 231 حالة، منذ بدء تفشي الوباء في ديسمبر الماضي.