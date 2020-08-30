العقوري وممثل “الإغاثة الدولية” فى ليبيا يبحثان التحديات التى تواجة عمل المنظمة

تلقى رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري، اتصالا هاتفيا من أحمد جمهور نائب رئيس بعثة منظمة الإغاثة الأولية الدولية لليبيا P.U.I .

وبحسب إيجاز صحفى لمجلس النوات، فقد استمع العقوري لشرح كامل لبرامج عمل المنظمة غير الحكومية، والتى تعمل في مجال تعزيز الرعاية الصحية لدى الفئات الأضعف في المنطقة الشرقية وأبرزها النازحين والمهاجرين غير الشرعيين من خلال توفير الأدوية والاستشارات الطبية بالإضافة إلى تأهيل عدد من المرافق الصحية ، وكذلك استعرض ” جمهور” أهم التحديات التي تواجه عمل المنظمة .

بدوره جدد رئيس لجنة الخارجية شكره للمنظمة على مجهوداتها لمساعدة الشعب الليبي في هذه الفترة الصعبة ، مؤكدا على حرص لجنة الخارجية على تذليل جميع الصعوبات من أجل وصول المساعدات الطبية إلى من يحتاجها.