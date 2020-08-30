الجيش الليبي يعلق على مظاهرات طرابلس ويتهم باشاغا بخدمة ‘الأجنبي’

أعربت القيادة العامة الليبي عن قلقها العميق إزاء الفوضى الأمنية والانتهاكات التي تجتاح مناطق غرب ليبيا بعد المظاهرات على الأوضاع المعيشية والفساد في أغلب المؤسسات.

وقالت القيادة العامة في بيان لها إنها “تتابع عن كثب التطورات الجارية في طرابلس، تدعم خطوات مكافحة الإرهاب وبسط النظام والقضاء على مسبّبات الفوضى الحاصلة، التي تهدد أمن وسلامة شعبنا وبلادنا… ومن ضمنها، تلك الإجراءات المتخذة لإنهاء تغّول الميليشيات المسلحة وفرق المرتزقة السوريين، التي تديرها أقطاب خارجية يمثل مصالحها فتحي باشاغا، وتسعى لتنفيذ طموحاتها الاستعمارية على أرضنا”.

وأضاف الجيش “أنّ عدم تدخل الجيش الوطني الليبي حالياً في عمليات إعادة الاستقرار في غرب البلاد لا يعني على الإطلاق أننا تركنا شعبنا يواجه هذا المصير، وإنما يعني أننا نعطي الفرصة للعقلاء من ممثلي القبائل والمناطق غرب ليبيا لأن يعملوا بأنفسهم على بسط النظام في تلك المناطق”، متطلعا إلى أن تتجه الأمور إلى عملية سياسية ناجحةمن أجل إنهاء معاناة المواطنين.