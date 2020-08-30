ليبيا الان

الجيش الليبي يعلق على مظاهرات طرابلس ويتهم باشاغا بخدمة ‘الأجنبي’

تم النشر منذُ 24 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أعربت القيادة العامة الليبي عن قلقها  العميق إزاء الفوضى الأمنية والانتهاكات التي تجتاح مناطق غرب ليبيا بعد المظاهرات على الأوضاع المعيشية والفساد في أغلب المؤسسات.

وقالت القيادة العامة في بيان لها إنها “تتابع عن كثب التطورات الجارية في طرابلس، تدعم خطوات مكافحة الإرهاب وبسط النظام والقضاء على مسبّبات الفوضى الحاصلة، التي تهدد أمن وسلامة شعبنا وبلادنا… ومن ضمنها، تلك الإجراءات المتخذة لإنهاء تغّول الميليشيات المسلحة وفرق المرتزقة السوريين، التي تديرها أقطاب خارجية  يمثل مصالحها فتحي باشاغا، وتسعى لتنفيذ طموحاتها الاستعمارية على أرضنا”.

وأضاف الجيش “أنّ عدم تدخل الجيش الوطني الليبي حالياً في عمليات إعادة الاستقرار في غرب البلاد لا يعني على الإطلاق أننا تركنا شعبنا يواجه هذا المصير، وإنما يعني أننا نعطي الفرصة للعقلاء من ممثلي القبائل والمناطق غرب ليبيا لأن يعملوا بأنفسهم على بسط النظام  في تلك المناطق”، متطلعا إلى أن تتجه الأمور إلى عملية سياسية ناجحةمن أجل إنهاء معاناة المواطنين.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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تعليقات

  • هذه مواضيع تتعلق بالشءون الحكومة الرءيسية والشءون الوزارية والاصلاحات ولا علاقة للجيش المرتزقة في الشرق فيما يحدث ..!!!!
    انتم الشرق تاركين مصر تلعب فالشرق كما يشاءون وابناء حفتر يسرقون البنوك والخونة وولاءهم للمجرم للسيسي – الذي يرسم حدوده المصرية الى سرت وجنوب ليبيا في عمق ليبيا .ويهدد في حفتر بطلعات جوية عسكرية ..!!!
    وما زلتم تتكلموا وعندكم وجه تقيموه قدام العالم والنَّاس ..!!!!
    اما السيسي اتقى شر من احسنت اليه – عبارة عن أفعى رقطاء من عهد الفراعنة تفرز سمومها اينًما وجدت .

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  • انت متخلف عقليا وكلامك مقلوب مثل عقلك فلا وجه للمقارنة بين مناطق سيطرة الجيش الوطنى الليبى فى اقليمى برقة وفزان وسرت والهلال النفطى وجنوب اقليم طرابلس حيث الامن والامن وخلوها من الاحتلال والنفايات الارهابية وحيث السيادة الوطنية تجد المشير يتفقد جنود الجيش الوطنى فى كل مكان وكلمته مطاعه فى كل الوحدات اما فى الشمال الغربى فمليشيات متناحرة ونفايات اﻻهابية واحتلال تركى وفوضى بلا حدود ومليشيات تابعة لاشخاص مثل البقرة والحصان والفار وغيرها من الحيوانات لا يسيطر عليها السراج بل هى من تسيطر عليه اتفووووه عليك اخوانى حقير تقبل ان تتناك من الاتراك وامك وابوك وراء نحى سروالك وجهز مؤخرتك ياجلول يامهبول !!

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