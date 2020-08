اللجنة الطبية امساعد تعلن سلبية 298 عينة لمسافرين عبر المنفذ

أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية بمدينة امساعد، الاثنين،

سلبية نتائج 298 عينة لمواطنين عبروا منفذ امساعد البري، وخلوهم من فيروس كورونا .

وأوضحت اللجنة، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع

التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أنه تم الكشف علي المواطنين القادمين من منفذ

امساعد البري وعددهم 128، كما تم الكشف أيضا علي المواطنين المسافرين إلى مصر، وعددهم

170 شخص، أمس الأحد، مبينة أن جميع العينات التي تم الكشف عليها كانت سلبية.

