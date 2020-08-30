«النهر الصناعي»: خزان عمر المختار الكبير زراعي.. ولا صحة لتسمم مياه بنغازي

نفى مدير مكتب الإعلام بجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، توفيق الشبعان، حقيقة ما يشاع من أخبار بشأن تلوث مياه خزان عمر المختار الكبير بمسكلو في بنغازي.

وأكد «الشبعان»، في تصريحات تلفزيونية، عدم صحة جميع ما يتردد على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود إصابات تسمم بسبب تلوث المياه وتغير رائحتها ولونها، مردفًا أن “خزان عمر المختار الكبير زراعي بالدرجة الأولى”.

وتابع؛ “ما قاله سكان بنغازي من تغير الرائحة يأتي نتيجة طبيعية لأن المياه راكدة في باطن أنابيب الخزان، وهو ما يؤدي إلى تغير طفيف في الطعم ووجود رائحة للمياه بسيطة”.

وأوضح مدير مكتب الإعلام بجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، أن جهاز النهر الصناعي يضم إدارة متابعة ضبط وجودة ومراقبة المياه، تأخذ عينات من نقاط تغطية المدينة بصفة دورية، حيث أظهرت نتائج التحاليل من خزان عمر المختار خلو المياه من أي جراثيم أو تلوث.