حالة نادرة لتوأم متلاصق بمركز بنغازي الطبي 

أعلن رئيس قسم الأشعة بمركز بنغازي الطبي الدكتور عوض بوفانة، عن حالة نادرة لتؤام متلاصق.

وأوضح بوفانة، حول الحالة النادرة: ” إستقبلنا حالة من مدينة إجدابيا تم تشخيصها إنها (إلتصاق في تؤام جنيني) عن طريق الوجه والصدر، وكان من الضروري صورة أكثر دقة من أشعة صورة Uultrasound لمعرفة مدى الإلتصاق”.

وأشار الدكتور عوض بوفانة، أن القسم قام بإجراء صورة الرنين المغناطيسي وبيّنت صعوبة كون الحالة تعاني استفراغ وتقيء مستمر وتوتر في المرة الأولى.

وأكد رئيس قسم الأشعة بمركز بنغازي الطبي،: ” أظهرت صور Uultrasound 3D , 4D عمر الجنين حالياً سبعة أشهر، وأظهرت التشوه الخلقي والإلتصاق عن طريق الوجه حيث كلا الجنينين يشتركان في عينين فقط بدل أربعة، ويتشاركان أيضاً في نفس القلب (قلب واحد ) والكبد ، بالإضافة الى إن الأدمغة مفصولة والحبل الشوكي كذلك”.

وأضاف رئيس قسم الأشعة في حديثه عن الحالة النادرة: ” بعد الإنتهاء من صورة Uultrasound 3D , 4D ، أنتقلت للرنين المغناطيسي بعد تهيئتها جسدياً ونفسياً وتم إجراء صورة الرنين بوضوح أكثر وكانت صورة الجنين ممتازة ، خاصة بإمكانيات الجهاز Semeins esenza 1.5T ، هذا وقد تم التواصل مابين قسم الأشعة لدينا وبين المستشفى التخصصي بالمملكة العربية السعودية عبر البريد الإلكتروني لإرسال الصور والأشعة التشخصية للحالة لهم”.

وعن التشوهات أشار بوفانة في حديثه للمكتب الإعلامي لمركز بنغازي الطبي: ” سبب التشوهات في الأجنة قد تكون عادة بسبب خلل جيني أو أمراض وراثية أو عدم متابعة الأم للأطباء خلال فترة الحمل وعدم تناول الفيتامينات الهامة مثل الفوليك أسيد (مانع التشوهات ) ، مثل هذه الحالة حيث إنها ليس لديها أمراض وراثية في العائلة وتبين بعد الفحوصات الطبية أنها تعاني نقص حاد في الفوليك أسيد وضعف في الدم والبنية الجسدية”.

ونوّه رئيس قسم الأشعة: “نحن حالياً في طور تجهيز وتركيب الجهاز الجديد CTFuji spedia 128 SLICE”.

وأكد الدكتور عوض بوفانة، أن العمل بالجهاز سيبدأ خلال الأيام القليلة القادمة، وهو حديث ومتطور يستخدم بدقة في عدة مجالات مثل (رسم الأوعية الدموية ، ورسم شرايين القلب)، وبالنسبة للأجهزة العاطلة عن العمل، تواصلنا مع الشركات رغم الديون السابقة إلا إننا وصلنا لحلول لصيانتها التي ستكون خلال أسبوعين الى شهر تقريباً.

وأوضح بوفانة، أن القسم سيقوم بإجراء الرنين المغناطيسي بجهاز SEMEINS التي وردته الشركة العالمية، والذي تم تركيبه في أكتوبر 2019 رغم العطل الأول الذي حدث نتيجة انقطاعات الكهرباء المتكررة، إلا إنه تم صيانته من قبل مهندسي شركة SEMEINS بصورة سريعة في خلال اسبوع تقريباً، ونتيجة الإنقطاعات تعطل الجهاز للمرة الثانية إلا إنه صيانته استغرقت أشهر بسبب توقف شركات الطيران وDHL وشركات الشحن نظراً لأزمة جائحة كورونا.

وأشار مركز بنغازي الطبي، إن جهاز الرنين المغناطيسي يستقبل الحالات من امساعد وصولاً إلى سرت والكفرة وجميع مناطق الجنوب الليبي.

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