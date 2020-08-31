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السراج لعمداء البلديات: خصصنا ميزانية لمعالجة المختنقات

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

التقى رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، بوفد يضم عدد من عمداء البلديات بناء على طلبهم، ويضم الوفد عمداء بلديات كل من الزنتان، مسلاتة، غريان، الزهراء، العزيزية، نالوت، حي الاندلس، أبوسليم.

وأكد العمداء خلال لقاءهم مع السراج، على دعمهم لحكومة الوفاق ، وعلى أهمية التكاتف بالنظر لحساسية الظرف وخطورة المرحلة التي تمر بها البلاد، وعلى ضرورة إجراء إصلاحات إدارية واقتصادية لتحسين الخدمات و تحسين معيشة المواطن، وتفعيل نظام الإدارة المحلية.

ورحّب رئيس المجلس، بالعمداء مؤكدا على أهمية دور البلديات في دعم الاستقرار وتقديم الخدمات، موضحا بأن المجلس الرئاسي مستمر في إجراء الإصلاحات بكافة الأوجه وبمختلف المجالات.

وأعلن السراج، عن تخصيص المجلس، لميزانية عاجلة للبلديات لمعالجة المختنقات وتحسين الخدمات، ستصرف خلال الأسابيع القادمة.

وأشار رئيس المجلس الرئاسي، إلى اعتماد مجلس الوزراء للائحة الإيراد المحلي ووعد بفتح حسابات هذا الإيراد لجميع البلديات خلال الأيام القادمة، و نقل الاختصاصات المحلية إلى المجالس البلدية.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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