حالة الطقس: اليوم الأثنين آخر موجة للحرّ على مناطق شمال غرب ليبيا

أفادت جمعية رؤية لهواة الفلك، أن اليوم الأثنين، سيشهد آخر موجة الحر التي تؤثر على مناطق شمال غرب ليبيا، وهو آخر يوم بفصل الصيف الذي يصادف 31 أغسطس، من الناحية المناخية لهذه السنة على ليبيا ونصف الكرة الأرضية الشمالي.

وأشارت الجميعة، أن الأجواء ستكون شبه خريفية بداية من يوم الغد الثلاثاء وحتى نهاية الأسبوع، مع انخفاض الحرارة، والرياح الشمالية، والطقس الغائم، إضافة إلى سقوط زخات من الأمطار، وأن كل هذا متوقع نهاية هذا الأسبوع.

وشهدت مناطق في ليبيا، طيلة الفترة الماضية، ارتفاعا في درجات الحرارة، ما أدى إلى الانقطاع المستمر للكهرباء.

وتفاعل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، بما أفادت بهِ جمعية رؤية لهواة الفلك، من توقعات لإنخفاض درجات الحرارة، التي يرون أنها ستساهم في استقرار الشبكة الكهربائية، وعدم عودة الانقطاع الكهربائي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية