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مصادر مطلعة : باشاغا يهادن السراج لحين التمكن منه

تم النشر منذُ 15 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

كشفت مصادر مطلعة، الإثنين ، عن وجود مساع للتهدئة بين رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة فائز السراج، و وزير الداخلية الموقوف فتحي باشاغا على خلفية الأزمة إيقاف الأخير و إحالته للتحقيق.

و أوضحت المصادر لـ ليبيا 24 أن الداعميين لباشاغا طلبو منه التهدئة وعدم تصعيد الموقف لحين الاطاحة بمخطط السراج ، مشيرة إلى أن باشاغا استجاب لتلك الوسطات ، وسط أنباء عن عقد جلسة تسوية قريبا بين السراج و باشاغا.

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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تعليقات

  • هو مين اللى عين باشاغا اليس السراج ودون اى ثقة من البرلمان ومن حقه اقالته وتعيين غيره ايضا بالباطل فهم جميعا من حريم السلطان بتنافسون على تلميع بيضانه ونيل رضاه ويمسحوا خراه !!!

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  • لن يكون المنتفعين من السراج من الغباء حتى يتلاعب بهم الاخوان فتعيين وزير دفاع حتى يكون هو المسئول عن مقابلة وزراء الدفاع بالدول الاخرى وسنرى انفتاح السراج على دول اخرى غير تركيا لتقليل دور باشاغا ومنها ايطاليا وامريكا وربما مصر مع حل سياسى مع الشرق يقلل من سموم اخوان تركيا خاصة ان هذا يعنى توحيد مؤسسات الدولة وضخ النفط ودوران عجلة الاقتصاد والتحدى الاكبر ليس باشاغا بل التخلص من الكبير واستبداله بوزير المالية والتخلص من مصطفى صنع الله والتعامل مع شخصيات اقل عمالة للاتراك وقربا من باشاغا !!!

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  • الاخوانى دائما غبى وامعة ينفذ ما يفرض عليه من مواقف غبية تاتى بنتائج عكسية ليس فى ليبيا وحدها بل فى تونس ايضا كما راينا من الغنوشى الذى ارتمى فى حضن اردوغان فخرج من الحكومة لاول مرة وكذلك باشاغا بعد ان اتضحت عمالته المطلقة للاتراك اتحرق شعبيا !!!

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