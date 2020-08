كشفت مصادر مطلعة، الإثنين ، عن وجود مساع للتهدئة بين رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة فائز السراج، و وزير الداخلية الموقوف فتحي باشاغا على خلفية الأزمة إيقاف الأخير و إحالته للتحقيق.

و أوضحت المصادر لـ ليبيا 24 أن الداعميين لباشاغا طلبو منه التهدئة وعدم تصعيد الموقف لحين الاطاحة بمخطط السراج ، مشيرة إلى أن باشاغا استجاب لتلك الوسطات ، وسط أنباء عن عقد جلسة تسوية قريبا بين السراج و باشاغا.

The post مصادر مطلعة : باشاغا يهادن السراج لحين التمكن منه appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24