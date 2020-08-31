اكتشف 5 معلومات عن مجلس قيادة الثورة

1-مجلس قيادة الثورة كان الجسم الذي قاد ثورة الفاتح من سبتمبر 1969 معلنا قيام الجمهورية العربية الليبية وحكمها رسمياً ما بين عامي 1969 و1977.

2-تكون المجلس من 12 شخصا جميعهم عسكريون، وترأسه العقيد معمر القذافي.

3-إلى جانب العقيد معمر القذافي كان المجلس يتكون من :

الرائد عبد السلام جلود

الرائد بشير الصغير هوادي

الرائد مختار عبد الله القروي

النقيب عبد المنعم الطاهر الهوني

النقيب مصطفي الخروبي

الرائد الخويلدي محمد الحميدي

الرائد محمد نجم

الرائد عوض علي حمزة

الرائد أبو بكر يونس

النقيب عمر المحيشي

النقيب محمد أبوبكر المقريف

4-في مارس عام 1977، تم إلغاء النظام الجمهوري وأعلن قيام الجماهيرية، ونتيجة لذلك، تم حل مجلس قيادة الثورة رسمياً وحل مكانه الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام.

5-قدم المجلس شهيدين من أعضائه في معركة التصدي لعدوان الناتو على ليبيا وهما العقيد معمر القذافي والفريق أبوبكر يونس جابر الذين استشهدا يوم20 أكتوبر 2011 ،كما توفي الفريق مصطفى الخروبي في سنة 2015 بعد محنة التعذيب والإعتقال من قبل الميلشيات وتوفي الفريق الخويلدي الحميدي في مصر 27 يوليو 2015 ودفن هناك، وكان من الأوفياء للثورة ومبادئها وتعرض منزله في صرمان لصواريخ الناتو ما أدى لاستشهاد عدد من أفراد أسرته.