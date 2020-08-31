سفير هولندا: بذكرى ضحايا الاختفاء القسري يوجد في ليبيا 10 آلاف مفقود

قال لارس تومرز السفير الهولندي في ليبيا فى تغريدة له على حسابه بموقع تويتر مساء أمس:” إن اليوم هو اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، وفى 22 يوليو سلطنا الضوء على هذه القضية المهمة كجزء من مجموعة عمل القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، تحت عملية برلين وسنواصل العمل لدعم ليبيا في إيجاد الحقيقة والعدالة والمسائلة .

وقام تومرز بإعادة تغريدة سابقة فى 22 يوليو، قال فيها: ” مجموعة عمل برلين للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان ناقشت اليوم أهمية قضايا الأشخاص المفقودين، ويقدر عدد الليبيين المفقودين بنحو 10 ألاف هذا يتطلب استجابة تضمن المساءلة “.