مخازن الأدوية بمركز طبرق الطبي تعرضت لحريق كبير

أعلن مركز طبرق الطبي، عن تعرض مخازن الأدوية والمستلزمات الطبية الرئيسيّة بالمركز، إلى حريق كبير نتج عنه ضرر جسيم في المستلزمات الطبية.

وأفاد مدير عام مركز طبرق الطبي الدكتور فرج الجالي، بأن السبب وراء الحريق ماس كهربائي داخل المخازن المليئة بكميات من الأدوية والمستلزمات الطبية.

وأشار الجالي، أن الحريق نتج عنه أضرار في كميات كبيرة من المستلزمات الطبية وتم إيقاف الحريق وإخماد النار.

وأعرب مدير عام مركز طبرق الطبي، عن شكره وامتنانه على دور الدفاع المدني وشركة الخليج العربي للنفط وشركة البريقة لمساهمتهم جميعا، في إطفاء الحريق مع قسم النجدة، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الليبية “وال- طرابلس”.

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