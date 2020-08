في ذكرى ضحايا الاختفاء القسري.. تومرز : 10 آلاف مفقود في ليبيا

قال لارس تومرز السفير الهولندي في ليبيا، أمس الأحد، إن

قضية الاختفاء القسري من أهم القضايا التى يتم تسليط الضوء عليها فى ليبيا، مؤكدا

مواصلة العمل لإيجاد الحقيقة والعدالة والمسائلة .

وأوضح تومرز، فى تغريده له على حسابه بموقع “تويتر”،

بمناسبة ذكرى اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، أنه سلط الضوء فى 22 يوليو

الماضي على هذه القضية المهمة كجزء من مجموعة عمل القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان،

تحت عملية برلين، مبينا أنه أكد في هذه التغريده أن عدد الليبيين المفقودين يقدر بنحو

10 ألاف، مطالبا بمسائلة الجهات المسؤولة .

