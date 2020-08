النهر الصناعي العظيم ينفي تلوث مياه خزان عمر المختار الكبير ببنغازي

نفى مدير مكتب الإعلام بجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي

العظيم ، توفيق الشبعان، الاثنين، صحة ما يتردد من أنباء بشأن تلوث مياه خزان عمر المختار

الكبير بسلوق في بنغازي.

وأوضح الشبعان، في تصريح صحفي، أن ما يتردد على مواقع التواصل

الاجتماعي بشأن وجود إصابات تسمم بسبب تلوث المياه وتغير رائحتها ولونها عار تماما

من الصحة، مبينا أن خزان عمر المختار الكبير زراعي بالدرجة الأولى .

وأضاف أن ما يقال عن تغير الرائحة يأتي نتيجة طبيعية لأن

المياه راكدة في باطن أنابيب الخزان، وهو ما يؤدي إلى تغير طفيف في الطعم ووجود رائحة

للمياه بسيطة، مشيرا إلى أن جهاز النهر الصناعي العظيم يضم إدارة متابعة ضبط وجودة

ومراقبة المياه، تأخذ عينات من نقاط تغطية المدينة بصفة دورية، حيث أظهرت نتائج التحاليل

من خزان عمر المختار خلو المياه من أي جراثيم أو تلوث.

