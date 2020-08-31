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مصدر: باشاغا يخطط إلى تظاهرة في ميدان الشهداء من خلال منتسبي كتائبه الأمنية

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

طرابلس-العنوان

قال مصدر من حراك 23 أغسطس في طرابلس، إن وزير داخلية الوفاق الموقوف، فتحي باشاغا، يخطط، اليوم الأحد، إلى تظاهرة في ميدان الشهداء، وذلك من خلال إخراج منتسبي الكتائب الأمنية التابعة له من مصراتة في ملابس مدينة.

وأوضح ذات المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه أن باشاغا يهدف من خلال التجمع في ميدان الشهداء إلى رسم صورة مغايرة لحقيقة ما يجري في طرابلس وإيهام المجتمع الدولي أن الشعب منحاز له.

يشار إلى أن باشاغا وصل إلى طرابلس، أمس السبت، وسط حماية من مسلحي مصراتة وذلك بعد عودته من تركيا.

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صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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