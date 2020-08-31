ليبيا الان

ليبيا تسجل 465 إصابة جديدة بفيروس كورونا

تم النشر منذُ 9 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

طرابلس-العنوان

 أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، اليوم الأحد، تسجيل 465 إصابة جديدة بفيروس المستجد في البلاد، ليصل إجمالي الإصابات إلى 13,423 حالة.

وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في بيان له، أنه سجل 77 حالة شفاء، ووفاة حالة واحدة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك