ليبيا تسجل 465 إصابة جديدة بفيروس كورونا

طرابلس-العنوان

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، اليوم الأحد، تسجيل 465 إصابة جديدة بفيروس المستجد في البلاد، ليصل إجمالي الإصابات إلى 13,423 حالة.

وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في بيان له، أنه سجل 77 حالة شفاء، ووفاة حالة واحدة.