السراج يخصص ميزانية عاجلة للبلديات

طرابلس-العنوان

أعلن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج، اليوم الأحد، عن تخصيص ميزانية عاجلة للبلديات لمعالجة المختنقات وتحسين الخدمات، مشيرا إلى أنها ستصرف خلال الأسابيع المقبلة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده فايز السراج مع وفود عدد من عمداء البلديات والذي عقد بناء على طلبهم، وضم الوفد عمداء بلديات كل من الزنتان ومسلاتة وغريان والزهراء والعزيزية ونالوت وحي الأندلس وأبوسليم.

وبحسب المكتب الإعلامي لحكومة الوفاق، أكد السراج، على أهمية دور البلديات في دعم الاستقرار وتقديم الخدمات، مشيرا إلى أن المجلس الرئاسي مستمر في إجراء الإصلاحات بكافة الأوجه وبمختلف المجالات، بحسب ما نشر المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

كما أعلن السراج، على اعتماد مجلس الوزراء بحكومة الوفاق للائحة الإيراد المحلي، متوعدا بفتح حسابات هذا الإيراد لجميع البلديات خلال الأيام المقبلة، ونقل الاختصاصات المحلية إلى المجالس البلدية.

وأكد عمداء البلديات على دعمهم لحكومة الوفاق، وعلى أهمية التكاتف بالنظر لحساسية الظرف وخطورة المرحلة التي تمر بها البلاد، مشددين على ضرورة إجراء إصلاحات إدارية واقتصادية لتحسين الخدمات وتحسين معيشة المواطن وتفعيل نظام الإدارة المحلية.