في حالة هي الأولى من نوعها.. طبي بنغازي يعلن تصوير جنين متلاصق

بنغازي-العنوان

أعلن مركز بنغازي الطبي، اليوم الأحد، أنه قام ولأول مرة بتصوير جنين متلاصق عن طريق الوجه والصدر داخل الرحم بجهاز الرنين المغناطيسي.

وبحسب مكتبه الإعلامي، تواصل قسم الأشعة بالمركز مع المستشفى التخصصي بالمملكة العربية السعودية عبر البريد الإلكتروني لإرسال الصور والأشعة التشخصية للحالة.

وأوضح رئيس قسم الأشعة الدكتور، عوض بوفانة، أن الحالة التي تم تصويرها هي حالة نادرة لتؤام متلاصق لحالة من مدينة إجدابيا والتي شخصت على أنها (التصاق في تؤام جنيني) عن طريق الوجه والصدر لجنين عمره سبعة أشهر.

وأشار بوفانة إلى أن الصورة أظهرت التشوه الخلقي والالتصاق عن طريق الوجه حيث أن كلا الجنينين يشتركان في عينين فقط بدل أربعة، ويتشاركان في نفس القلب (قلب واحد) والكبد، بالإضافة إلى إن الأدمغة مفصولة والحبل الشوكي.

وتابع بوفانة، أن “سبب التشوهات في الأجنة قد تكون عادة بسبب خلل جيني أو أمراض وراثية أو عدم متابعة الأم للأطباء خلال فترة الحمل وعدم تناول الفيتامينات الهامة مثل الفوليك أسيد (مانع التشوهات)، وهي حالة ليس لديها أمراض وراثية في العائلة وتبين بعد الفحوصات الطبية أنها تعاني نقص حاد في الفوليك أسيد وضعف في الدم والبنية الجسدية.